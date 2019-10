Duarte Lima vai mesmo ser julgado em Portugal pelo homicídio de Rosalina Ribeiro. A decisão transitou em julgado, não havendo assim mais hipóteses de recorrer.

O antigo deputado do PSD é acusado do homicídio, em 2009, de Rosalina Ribeiro, companheira do milionário português Tomé Feteira e cliente de Duarte Lima, enquanto advogado. Terá sido nessa qualidade que o ex-deputado ter-se-á apropriado de cerca de 5 milhões de euros da fortuna da vítima.

Nos últimos anos, Duarte Lima recorreu a todas as instâncias superiores para evitar ser julgado em Portugal, mas acabou sempre por perder.

O ex-deputado está preso desde abril, depois de ter sido condenado por burla, num outro processo relacionado com a compra de terrenos no concelho de Oeiras.