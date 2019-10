Fenprof imputa responsabilidade moral aos governos por violência nas escolas

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) imputou esta terça-feira responsabilidade moral aos diversos governos pelos atos de violência praticados na escola.

A posição da Fenprof surgiu na sequência do caso ocorrido esta semana na Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em Lisboa, mas outros são evocados para lamentar o sucedido e condenar "todo e qualquer ato de violência" dentro do espaço escolar.

O Ministério Público abriu um processo ao professor que alegadamente agrediu, na segunda-feira, um aluno do 8.º ano na Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em Lisboa, enquanto o Ministério da Educação instaurou um processo disciplinar e o professor foi suspenso de funções de imediato.

"Uma agressão, seja em que circunstâncias for, é um crime punível por lei, sendo que a agressão de um adulto a um menor e, ainda por cima em contexto de sala de aula, constitui certamente uma moldura penal agravada", afirma a Fenprof em comunicado.

A estrutura sindical indica, porém, que regista "a dualidade" do Ministério da Educação, devido à reação célere que adotou neste caso, face ao que classifica de "total inoperância" noutras situações em que as vítimas de agressão são os professores e funcionários auxiliares.

"Ainda hoje teve lugar um cordão humano de solidariedade, em Valença, com os dois professores e a funcionária agredidos na semana passada, sem que os responsáveis do ME tenham vindo a público condenar esse como outros atos de agressão igualmente inaceitáveis", lamenta a Fenprof.