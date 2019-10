Ângelo Rodrigues partilha primeira mensagem após alta hospitalar

Ângelo Rodrigues já teve alta hospitalar, informou esta quinta-feira a agência que gere a carreira do ator em comunicado.

"Vimos por este meio informar que Ângelo Rodrigues já teve alta hospitalar. O ator irá dar início ao tratamento de fisioterapia na próxima semana.

O regresso ao trabalho será ainda este ano, na SIC. O ator agradece à equipa médica dos Cuidados Intensivos, dos Cuidados Intermédios e da Cirurgia Plástica, bem como às equipas de enfermagem do Hospital Garcia de Orta, todo o profissionalismo".

O ator partilhou hoje a primeira mensagem desde que foi internado. No intagram, publicou uma imagem e escreveu: "Ressuscitado e mais forte que nunca. Obrigado por me fazerem acreditar que esta caminhada continua a fazer sentido juntos ♡", foram as palavras de Ângelo Rodrigues.

"Ressuscitado e mais forte que nunca"