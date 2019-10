Conseguiu maioria absoluta com 178 votos a favor, mais 58 do que em 2015, 44 brancos e oito nulos.

Para a vice-presidência foram escolhidos quatro deputados de partidos diferentes. Edite Estrela do PS, Fernando Negrão do PSD, José Manuel Pureza do Bloco de Esquerda, e António Filipe do PCP.