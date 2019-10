Da viagem em autocarros a gás à “foto de família”: o dia 1 do novo Governo

Após a tomada de posse do Governo, numa imagem inédita, os 70 membros do novo Executivo saíram do Palácio da Ajuda em autocarros movidos a gás.

Os veículos foram reservados para transportar a comitiva, numa espécie de alerta para a questão do clima, mas nenhum dos ministros falou sobre a novidade que marcou a cerimónia.

Os autocarros levaram os novos governantes até à presidência do Conselho de Ministros, que serviu de fundo à habitual fotografia de família.