Rui Rio acusa novo Governo de hipocrisia e de enganar os portugueses

O Programa de Governo vai ser discutido no Parlamento, na quarta e na quinta-feira da próxima semana.

O texto será entregue no Parlamento no sábado à tarde, por via eletrónica, depois da tomada de posse do executivo, e deve ser aprovado em Conselho de Ministros.

A data foi marcada e anunciada ao final da tarde desta sexta-feira pela conferência de líderes. Mas não teve o acordo de todas as bancadas.

Rui Rio recorreu ao Twitter para voltar a manifestar-se contra a decisão. O social-democrata fala em hipocrisia e acusa o Parlamento de não querer um debate sério.

Já numa segunda publicação, poucos minutos depois, Rio lamenta o que diz ser um mau começo para a legislatura. E afirma que os portugueses estão a ser enganados.