Clínica de Setúbal que fez ecografias ao bebé sem rosto sem acordo com o SNS

A clínica de Setúbal onde foram feitas as ecografias ao bebé que nasceu com malformações não tem convenção com o Serviço Nacional de Saúde.

A informação foi avançada pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo que admite haver indícios de irregularidades.

A administração Regional de Saúde diz ainda que está a acompanhar a investigação do caso e a desenvolver as diligências.

Durante a gravidez, a mãe do Rodrigo foi acompanhada no centro de saúde e encaminhada para a clínica Eco Sado para fazer as ecografias.

Os exames foram feitos pelo obstetra que não detetou as malformações do bebé.

O médico foi, entretanto, suspenso de exercer funções.