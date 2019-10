PCP critica programa do Governo onde "cabe tudo e cabe nada"

Jerónimo de Sousa diz que não vislumbra no programa de Governo as medidas defendidas pelo PCP na reunião que teve com António Costa depois das eleições.

Um dia antes da discussão da proposta, o secretário-geral do partido comunista afirma que o documento é vago e não se compromete com nada.