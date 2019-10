Costa promete mais 20 unidades de saúde até dezembro

O primeiro-ministro afirmou hoje que tenciona abrir até ao final de dezembro mais 20 unidades de saúde familiares (USF) e, ao longo da legislatura, disponibilizar por via de oferta pública mais dez mil habitações.

António Costa abriu o debate do programa de Governo na Assembleia da República. Uma discussão que pode acompanhar aqui, na emissão especial da SIC Notícias.

"Para promover um mercado de arrendamento equilibrado, acessível e seguro para todos, é necessário aumentar a oferta pública de habitação, por iniciativa municipal, mas também do Estado, em especial a partir da valorização do seu próprio património subaproveitado. Assim, pretendemos até ao final da legislatura disponibilizar uma oferta pública, por parte do Estado, de 10.000 habitações", declarou António Costa na abertura do debate do programa do Governo na Assembleia da República.