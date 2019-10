Derrocada na Madeira provocou número indeterminado de vítimas

Uma derrocada na Levada do Caldeirão Verde, concelho de Santana, no norte da Madeira, provocou hoje vítimas, mas os Bombeiros Voluntários de Santana ainda não sabem quantas, nem a gravidade, disse à Lusa fonte da corporação.

No sítio do Vale da Lapa, na freguesia da Ilha, no mesmo concelho, estão estacionadas duas ambulâncias que aguardam a chegada das vítimas, constatou a Lusa no local.

"Sabemos que há vítimas, mas não sabemos quantas, nem o grau de gravidade neste momento", afirmou a mesma fonte, adiantando que já existem elementos do socorro no local, sendo possível que alguma tenha ficado soterrada.

A página da internet da Proteção Civil refere que pelas 13:57 o Centro Integrado de Comunicação do Comando Regional de Operação de Socorro (CROS) recebeu o alerta para uma derrocada na zona do Caldeirão Verde, que obstruiu um trilho.

Para o local foram acionados vários tipos de meios de socorro, nomeadamente 13 viaturas e mais de 50 operacionais da Equipa Médica de Intervenção Rápida, dos Bombeiros Voluntários de Santana, dos Municipais de Machico, dos Voluntários Madeirenses, da Guarda Nacional Republicana e da Polícia Florestal, informa.

A levada em causa tem 6,5 quilómetros e um tempo médio de percurso de cinco horas e meia, sendo muito procurada por turistas. Tem início e fim no Parque Florestal das Queimadas e oferece ao caminhante vistas da orografia do interior da ilha.

O trilho inclui a esplanada da levada do Caldeirão Verde, a uma altitude de 990 metros.

