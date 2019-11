Alimentos com sal e gordura em excesso devem ficar mais caros

O Governo quer implementar a taxa do sal, aplicar a mais produtos o imposto especial sobre o açúcar nas bebidas e criar uma taxa para as gorduras. Mas não garante que aconteça a tempo do próximo Orçamento do Estado.

O objetivo é continuar o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, criado há dois anos.

Em Portugal, uma em cada dez crianças tem excesso de peso ou já sofre de obesidade.

Os nutricionistas pedem, por isso, ao Governo mais profissionais nas escolas e autarquias, bem como uma estratégia que inclua a nutrição no serviço nacional de saúde.