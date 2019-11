Alojamento local em queda em todo o país

Depois de um período de recordes no turismo, o alojamento local está em declínio.

Este ano já foram oficializadas mais de 13 mil habitações para alojamento local, um número significativamente mais baixo quando comparado com as mais de 22 mil oficializadas no mesmo período do ano passado.

Segundo o Jornal de Notícias, as quedas mais acentuadas registaram-se em Lisboa e no Porto.

A Associação do Alojamento Local em Portugal justifica o declínio com a saturação do mercado e o esgotamento da capacidade de oferta.

As medidas de regulamentação recentemente implementadas em Lisboa e no Porto também podem ajudar a explicar a queda.