Edward Snowden na abertura da Web Summit em Lisboa

O norte-americano que denunciou as práticas de espionagem da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos EUA, Edward Snowden, participa hoje na abertura da Web Summit, que decorre até 07 de novembro no Parque das Nações, em Lisboa.

Snowden vai participar por videoconferência, uma vez que se encontra asilado na Rússia, para onde fugiu depois de ter revelado informação confidencial e ser procurado pela justiça norte-americana.

Segundo a organização, Snowden vai responder a questões sobre o seu trabalho para a NSA, como ajudou a construir um sistema de vigilância que reuniu milhões de dados de cidadãos americanos e porque decidiu expor publicamente aquilo que considerou práticas ilegais da NSA.

Além de Snowden, o cofundador e presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, já tinha anunciado outros oradores "como o CEO do Tinder, o 'chairman' da Huawei, o CEO da Wikimedia, dois comissários europeus e muitos outros".

Além de assumir que a organização está "muito entusiasmada para ver algumas das iniciativas, como as mulheres na tecnologia e o 'planet:tech'", Paddy Cosgrave revelou que a edição de 2019 está também focada nas alterações climáticas.

"Estamos a caminhar na direção de um evento livre da utilização de plástico e muito do conteúdo que vamos ter no 'planet:tech' assenta no papel que a tecnologia pode assumir no combate às alterações climáticas. E isso acaba por realçar o trabalho que a Web Summit pode fazer, ao criar uma rede de conexões ambientais que podem traduzir-se em projetos pós evento", defendeu.