Ministério Público acusa 12 pessoas pelo furto de 55 pistolas Glock

Doze pessoas foram acusadas pelo Ministério Público do furto de 55 pistolas glock do armeiro da direção nacional da PSP. O principal acusado era, na altura do roubo, responsável pelo armeiro.

Segundo a acusação a que a SIC teve acesso, ao agente da PSP Luís Gaiba são imputados os crimes de associação criminosa, tráfico e mediação de armas, branqueamento de capitais, detenção de arma proibida e peculato. Entre os acusados, estão dois arguidos do caso de Tancos, João Paulino e António Laranjinha.

A acusação implica também pequenos traficantes de droga e um empresário ligado à exportação de produtos avícolas para a Guiné-Bissau.



O agente Luís Gaiba continua em prisão preventiva em Évora.