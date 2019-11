Teresa Leal Coelho vai cumprir até ao fim mandato na Câmara de Lisboa

Teresa Leal Coelho garantiu esta quarta-feira que vai cumprir o mandato na Câmara de Lisboa, depois de a concelhia do PSD lhe ter retirado a confiança política. A concelhia diz que a vereadora estava em total descoordenação com os órgãos do partido na cidade. Teresa leal Coelho responde que um grupo de pessoas não representam o partido a nível nacional.