Buscas por trabalhador que caiu em pedreira de Vila Viçosa interrompidas

As operações de busca e resgate do manobrador da máquina que caiu este sábado numa pedreira, em Vila Viçosa (Évora), foram interrompidas ao final da tarde e são retomadas no domingo com reforço de meios, segundo a Proteção Civil.

Os trabalhos para resgatar o manobrador do 'dumper', que transportava pedras, tinham sido iniciados, durante a tarde, por mergulhadores da Força Especial de Bombeiros (FEB) e da corporação de Reguengos de Monsaraz.

Trata-se de um homem de 51 anos residente no concelho vizinho de Borba, segundo fonte dos bombeiros.

Camião localizado a 20 metros de profundidade

Os mergulhadores encontraram o veículo a 20 metros de profundidade, mas o motorista não estava no interior da cabine. As buscas foram suspensas com o cair da noite e serão retomadas no domingo com reforço de meios.

Com Lusa