ANA pede mais tempo para responder a questões relacionadas com Aeroporto do Montijo

A ANA aeroportos pediu à Agência Portuguesa do Ambiente um adiamento do prazo para responder ao pacote de medidas de minimização e compensação ambiental devido ao aeroporto do Montijo.

Está agora a aguardar resposta a esse pedido para que o projeto seja viabilizado. A agência Portuguesa do Ambiente exige que sejam aplicadas 159 medidas de mitigação e de compensação, um pacote que implica uma despesa de 48 milhões de euros.

Foi há quase um ano que a ANA - Aeroportos de Portugal - e o Estado assinaram o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, que passa também por transformar a base aérea do Montijo num novo aeroporto.