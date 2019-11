Manhã de protesto na Escola Básica Manuel António Pina em Gaia

Os pais e encarregados de educação da EB Manuel António Pina de Gaia dizem que, para responder às necessidades dos alunos, seria preciso contratar pelo menos 8 funcionários.

Garantem ainda que a falta de pessoal já está a afetar a segurança dos alunos, a avaliar pelo aumento dos episódios de violência durante os intervalos.

"Esta escola funciona com menos oito funcionários. Colocaria o seu filho nesta escola?" - é a frase inscrita na faixa colocada no muro da escola localizada em Oliveira do Douro, concelho de Gaia, e que alberga 480 alunos do pré-escolar e 1.º Ciclo, dos quais cinco com necessidades de saúde especiais.