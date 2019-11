Novos protestos nas escolas com greve anunciada para o final do mês

A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e encerrou várias escolas esta manhã, como nos 3 estabelecimentos do Agrupamento de Escolas Eça de Queirós, em Lisboa, encerrados desde as 07:00 , devido à greve dos trabalhadores não docentes, que reivindicam um reforço de funcionários.

À SIC Francelina Pereira, do FPS, afirmou que "os trabalhadores das escolas chegaram à rutura"

A este protesto juntaram-se os pais, que se dizem solidários com os trabalhadores que "todos os dias desdobram-se para que a escola funcione normalmente, mas é uma carga muito pesada".

Já em Leiria, a Escola Básica 2,3 Dr. Correia Mateus está encerrada pelo menos até à hora do almoço, devido à greve do pessoal não docente, que reivindica mais trabalhadores.

Os trabalhadores concentraram-se em frente à sede do agrupamento pelo "fim dos elevados ritmos de trabalho" e para pedir reforço de pessoal.

Também em Gaia os pais juntaram-se ao protesto e até colocaram uma faixa na entrada da Escola Básica Manuel António Pina em Gaia para denunciar a falta de pessoal, que já estará a fazer aumentar os episódios violentos nos intervalos das aulas.

"Esta escola funciona com menos oito funcionários. Colocaria o seu filho nesta escola?" - é a frase inscrita na faixa colocada no muro da escola localizada em Oliveira do Douro, concelho de Gaia, e que alberga 480 alunos do pré-escolar e 1.º Ciclo, dos quais cinco com necessidades de saúde especiais.