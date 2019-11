Negociações entre China e EUA num impasse

As negociações entre a China e os Estados Unidos da América estão num impasse. Pequim diz que para um acordo preliminar é preciso que Washington reduza parte das taxas alfandegárias sobre os bens que importa da china.

Numa conferência de imprensa, um porta-voz do Governo chinês disse que só assim as conversas entre os dois lados podem avançar no sentido de pôr fim à guerra comercial.

Por outro lado, as autoridades norte-americanas querem que a china se comprometa com um valor concreto para as importações de produtos agrícolas dos Estados Unidos, o que não terá acontecido até agora.