Marcelo disponível para receber os sem-abrigo que encontraram o bebé no lixo

O Presidente da República reafirmou esta sexta-feira que está disponível para receber em Belém todos os sem-abrigo envolvidos no resgate do bebé que foi abandonado num caixote do lixo, em Lisboa.

Na quinta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça considerou que a mãe que abandonou o bebé no lixo, na semana passada, agiu de forma premeditada e, por isso, vai continuar em prisão preventiva.

Neste caso, muito se tem falado do sem-abrigo que encontrou o recém-nascido. Mas, afinal, foram outros dois sem-abrigo que retiraram o bebé do contentor. O homem que tem aparecido como o herói também estava por perto.

A SIC entrevistou esta quinta-feira os dois homens que contaram o que aconteceu.