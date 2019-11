Mulher que abandonou filho recém-nascido no lixo soube que estava grávida aos 7 meses

Vai ser apresentado, na próxima semana, um recurso no Tribunal Constitucional para a libertação da mãe que abandou o filho recém-nascido no lixo, em Lisboa. Este recurso acontece depois do Supremo Tribunal ter recusado o pedido de Habeas Corpus. A mãe soube que estava grávida aos 7 meses de gravidez e recusou abortar.