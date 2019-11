Julgamento do ataque à academia do Sporting começa esta segunda-feira

Arranca esta segunda-feira, no Tribunal de Monsanto, o julgamento do ataque à Academia de Alcochete. Um ano e meio depois, 44 arguidos sentam-se no banco dos réus acusados de mais de quatro mil crimes, 98 dos quais imputados ao ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.