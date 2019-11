Advogados saem satisfeitos da primeira sessão de julgamento do ataque em Alcochete

A primeira sessão do julgamento do ataque à academia de Alcochete terminou por voltas 17:30. Miguel Fonseca, o advogado de Bruno de Carvalho, diz que o depoimento desta segunda-feira não prejudica o ex-presidente do Sporting.

Aníbal Pinto, advogado de quatro arguidos, espera que as medidas de coação possam ser revistas.