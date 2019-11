Dezenas de pessoas estiveram esta segunda-feira à noite numa vigília junto ao hospital Garcia de Orta, em Almada.

Utentes dos concelhos de Almada e Seixal e sindicatos estão contra o fim das urgências da unidade pediátrica do hospital e exigem a reabertura das urgências.

O protesto surge na sequência do anúncio da ministra da Saúde. Na passada quinta-feira, Marta Temido anunciou que a partir desta segunda-feira, entre as 20:00 e as 08:00, o serviço pediátrico iria estar encerrado.