Miguel Pinto Luz apresenta candidatura à liderança do PSD

Miguel Pinto Luz apresenta hoje a candidatura à liderança do PSD. A cerimónia está marcada para as 18h30, em Lisboa.

As eleições diretas para a escolha do presidente do PSD foram agendadas para 11 de janeiro e o congresso nacional realiza-se entre 7 e 9 de fevereiro, em Viana do Castelo.

Até ao momento, há três candidatos: Rui Rio, o atual presidente; Luís Montenegro, ex-líder parlamentar; e Miguel Pinto Luz, vice-presidente da câmara de Cascais, distrito de Lisboa, que a faz a apresentação oficial da sua candidatura esta segunda-feira.

"O Futuro diz Presente" é o slogan da campanha de Miguel Pinto Luz.