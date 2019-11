Movimento Zero fez homenagem ao protesto "secos e molhados"

Já depois de terminada a manifestação das forças de segurança, em frente à Assembleia da República, houve alguns manifestantes ligados ao Movimento Zero que se dirigiram para o Terreiro do Paço, para uma homenagem ao protesto dos "secos e molhados".

A manifestação de polícias aconteceu há 30 anos, no Terreiro do Paço, e pôs frente a frente agentes em protesto e agentes em serviço. Acabou com canhões de água a fazer dispersar os manifestantes.