Partidos políticos solidários com a manifestação dos polícias

Os partidos políticos associaram-se à manifestação das forças de segurança. Da Esquerda à Direita, a oposição quis mostrar solidariedade aos agentes.

Mas só o CDS e o Chega é que desceram até junto dos manifestantes, em frente ao Parlamento.

O PS diz que compreende as razões do protesto, mas lembra que há negociações com o Governo.