Sentença de Rosa Grilo e do amante conhecida a 10 de janeiro

Nas alegações finais, o Ministério Público pediu pelo menos 20 anos de prisão. A defesa continua a acreditar na absolvição e a advogada de Rosa Grilo diz mesmo que recorrerá em caso de condenação.

Em 12 semanas, mais de 50 pessoas foram ouvidas no Tribunal de Loures, onde decorre o julgamento da mulher do triatleta e do amante.

Rosa Grilo e António Joaquim são acusados do homicídio do triatleta Luís Grilo. A defesa do arguido acredita apenas numa condenação por posse de arma proibida e não por homicídio, ou seja, pena suspensa.

MP PEDE PENAS ACIMA DOS 20 ANOS

Apesar daquilo que os advogados defendem, o Ministério Público pediu esta terça-feira penas de prisão acima dos 20 anos, tanto para Rosa Grilo como para António Joaquim.

No Tribunal de Loures, o procurador Raul Farias defendeu as penas, dizendo que ambos planearam, delinearam e executaram um plano que tinha em vista matar a vítima.

Segundo a acusação, o crime foi cometido para que Rosa Grilo e António Joaquim pudessem assumir a relação extraconjugal e ficarem com cerca de 500 mil euros, provenientes de seis seguros.