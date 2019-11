Greve de pessoal não docente fecha escolas em todo o país

Hoje é dia de greve nacional dos trabalhadores não docentes. Os funcionários das escolas estão em protesto contra a falta de pessoal nas escolas. A greve foi convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.

A estrutura sindical exige a contratação imediata de mais 6 mil funcionários para os quadros e o fim do processo de descentralização das escolas públicas.

Muitas escolas em todo o país vão estar fechadas. Para hoje, está ainda marcada uma concentração em frente ao Ministério da Educação, em Lisboa.

Dezenas de escolas encerradas no distrito do Porto

Dezenas de escolas do distrito do Porto estão hoje encerradas devido à greve, disse à Lusa o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. É o caso da Escola Clara de Resende.

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais convocou uma greve em protesto contra a "falta crónica" destes funcionários.

A estrutura sindical considera que a falta de pessoal não docente se arrasta "sem solução há anos, apesar das promessas dos sucessivos governos do PS, do PSD e CDS e que no presente ano letivo se agravou".

Esta situação, salientam os sindicatos, tem sido demonstrada, através da "luta desenvolvida, por toda a comunidade escolar: sindicatos e trabalhadores. associações de pais e alunos com o encerramento de escolas por todo país".

Os funcionários exigem o fim da precariedade e a integração dos atuais trabalhadores precários, a contratação imediata de mais 6.000 trabalhadores para os quadros".

Reivindicam também "uma nova portaria de rácios e dignificação salarial e funcional, o fim do processo de desresponsabilização do Estado Central e de descentralização\municipalização da escola pública, uma escola pública universal, inclusiva e de qualidade".

Escola fechada no Pinhal Novo

A Escola Básiac Alberto Valente, no Pinhal Novi, é outro dos estabelecimentos de ensino que hoje fecha portas por causa dos protesto do pessoal não docente.