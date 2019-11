Lisboa Capital Verde Europeia 2020 arranca oficialmente a 10 de janeiro

As iniciativas de Lisboa Capital Verde Europeia 2020 arrancam oficialmente em 10 de janeiro, estando para os dias seguintes prevista a inauguração de uma exposição dedicada ao mar e a plantação de 20 mil árvores, foi hoje anunciado.

A programação foi apresentada pelo vereador do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia, José Sá Fernandes (eleito pelo PS), esta sexta-feira em Monsanto.

O investimento previsto para Lisboa Capital Verde Europeia é de 60 milhões de euros, de acordo com o orçamento camarário aprovado pela Assembleia Municipal na semana passada.

Segundo o autarca, no primeiro dia haverá uma festa no Pavilhão Carlos Lopes e uma cerimónia com jantar oficial na Estufa Fria, que contará com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa, do comissário europeu para o Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, Karmenu Vella, assim como do presidente da câmara, Fernando Medina (PS).

No dia seguinte, 11 de janeiro, será inaugurada uma exposição no Oceanário de Lisboa, para a qual "ainda não há título", mas que tem a descrição: "O Mar de Portugal como nunca o vimos".

Para dia 12, está prevista a plantação de um total 20 mil árvores no Alto da Ajuda, Santa Clara, Areeiro/Marvila e no corredor verde de Monsanto.

Durante a apresentação, o responsável pelo pelouro do Ambiente destacou também que, em 01 de junho, a Fundação Calouste Gulbenkian acolhe a abertura da "Green Week 2020", uma iniciativa da Comissão Europeia.

Ao longo do ano, Lisboa contará ainda com "conferências, debates e conversas sobre todas as matérias" relacionadas com sustentabilidade.

Na próxima sexta-feira, 06 de dezembro, a autarquia vai abrir o 'site' lisboagreencapital2020.com e, a partir de janeiro, a Praça do Município contará com uma loja aberta aos cidadãos com informação diária sobre a agenda e uma zona de exposições.

"Nós queremos informar, queremos que haja grande participação, queremos valorizar, queremos debater e obviamente com isto tudo envolver todos e todas", sublinhou Sá Fernandes. "Não vamos usar o galardão para um passeio de vaidades, nós vamos usar o galardão para puxarmos por esta agenda", afirmou, por seu turno, Fernando Medina.

Lusa