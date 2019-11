A seca sentida no Algarve desde o início do verão está a obrigar as populações de Castro Marim a recorrem a autotanques enviados pela Câmara Municipal para terem água potável.

Para tentar chegar a uma solução, os ministros da Agricultura e do Ambiente e o secretário de Estado do Turismo estão esta tarde reunidos com o setor do turismo do Algarve.