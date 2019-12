Bruno de Carvalho volta ao Tribunal de Monsanto

Bruno de Carvalho é um dos arguidos presente, esta segunda-feira, no início da terceira semana do julgamento do ataque a Alcochete no Tribunal de Monsanto.

Está prevista a inquirição de Ricardo Gonçalves, coordenador de segurança da Academia à data dos acontecimentos.

Para esta segunda-feira está ainda agendada a audição a Manuel Fernandes, antigo coordenador de scouting dos leões, na qualidade de testemunha.

Recorde-se que Bruno de Carvalho, que atualmente trabalha como comentador, Mustafá, líder da Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.