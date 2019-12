A chegada de Greta Thunberg a Lisboa

A ativista sueca Greta Thunberg chegou esta terça-feira a Lisboa, onde vai ficar alguns dias a descansar, antes de partir rumo a Madrid, para participar na Cimeira do Clima.

A ativista de 16 anos chegou a Portugal depois de atravessar o oceano Atlântico, numa viagem de 21 dias a bordo de um catamarã.

À chegada, Greta Thunberg dirigiu-se às muitas dezenas de pessoas que a receberam com palmas, dizendo que é muito bom regressar a casa, à Europa. E afiançou que está cheia de força para continuar o que tem feito, pressionando e continuando a luta para que sejam ouvidas as pessoas, que sejam ouvidas as novas gerações.