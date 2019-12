Decorre esta terça-feira nova sessão do julgamento do ataque a Alcochete

Já começou a oitava sessão do julgamento do ataque à Academia do Sporting. Hoje é ouvido como testemunha Manuel Fernandes, antigo jogador e dirigente do clube que estava em Alcochete no dia do ataque.

Antes, volta a falar o diretor de segurança da Academia, como nos conta o repórter da SIC, Luís Manso.