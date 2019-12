Advogado diz que amante de Rosa Grilo sai em liberdade devido à falta de provas

À entrada do estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária, em Lisboa, o advogado de António Joaquim disse acreditar que o tribunal aceitou libertar o arguido porque não foram encontradas provas suficientes.

António Joaquim e Rosa Grilo estão a ser julgados, no Tribunal de Loures, pelo homícidio do triatleta Luís Grilo.

O Ministério Público atribuiu a António Joaquim a autoria do disparo sobre Luís Grilo, na presença de Rosa Grilo, no momento em que o triatleta dormia no quarto de hóspedes na casa do casal, em Vila Franca de Xira.

O crime terá sido cometido para beneficiarem dos bens da vítima: cerca de 500 mil euros em seguros e outros montantes de contas bancárias.

O corpo do triatleta foi encontrado com sinais de violência mais de um mês depois do desaparecimento, a 160 quilómetros da casa.