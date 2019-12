Marcelo insiste que é precipitado avançar já com a regionalização

Depois do Presidente da Câmara do Porto ter desafiado o Governo a avançar com a regionalização já nesta legislatura, mesmo contra a vontade do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa insiste que é precipitado e diz que o primeiro-ministro pensa o mesmo.

No final de um dia passado a norte, primeiro em Santa Maria da Feira e depois no Porto, o Presidente da República voltou a defender que nos próximos anos deve ser dada prioridade ao processo de descentralização e estranhou que alguns não percebam uma ideia tão óbvia e sensata.