Bruno Fernandes no julgamento do ataque à Academia de Alcochete

Continua esta terça-feira o julgamento do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete. Para esta sessão está prevista a audição de três testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Entre as testemunhas está Bruno Fernandes, capitão do Sporting, como nos conta o repórter da SIC Nuno Figueiredo, à porta do Tribunal de Monsanto.