De acordo com o relatório da Direcção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, no ano letivo de 2017/2018, mais de 60% dos alunos inscritos no profissional terminaram o curso nos três anos previstos, mais 10 pontos percentuais do que há 4 anos.

Ao mesmo tempo, a taxa de abandono do ensino profissional baixou dois pontos percentuais. O relatório conclui ainda que os números são mais positivos nas escolas privadas do que nas públicas.