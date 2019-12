Um dos arguidos da invasão a Alcochete foi identificado pelos jogadores

Os jogadores do Sporting identificaram ontem um dos arguidos da invasão a Alcochete, como sendo um dos responsáveis por várias agressões.

Bruno Fernandes, por exemplo, chegou mesmo a dizer que teve de contratar segurança pessoal porque tinha medo de andar na rua.

Referiram ainda que alguns dos invasores ficaram à porta do balneário para evitar que alguém tivesse a tentação de fugir. Lembraram a presença do segurança do Sporting para tentar impedir, em vão, a entrada massiva dos adeptos.

"Vamos matar-vos" foram as primeiras palavras proferidas pelo grupo invasor, ameaça repetida vezes sem conta.

Esta quinta-feira, por causa da Liga Europa, os jogadores do plantel do Sporting foram autorizados a adiar o depoimento para a próxima semana.

O dia fica assim destinado à audição do antigo médico do clube, Virgilio Abreu, de Ricardo Vaz, do gabinete de apoio aos jogadores e, por fim, Daniel Podence, jogador do Olympiacos, que à data dos factos pertencia à equipa do Sporting e foi um dos que rescindiu contrato depois da invasão à Academia.