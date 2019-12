Podence ouvido no julgamento do ataque à academia de Alcochete

Decorre esta quinta-feira nova sessão do julgamento do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete. Esta manhã vai ser ouvido um médico do clube à data dos factos.

À tarde é a vez de um dos elementos da estrutura do Sporting e também do antigo jogador Daniel Podence, como nos conta o repórter da SIC, Nuno Figueiredo.