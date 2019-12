Rosa Grilo vai continuar em prisão preventiva.

Os juízes recusaram o pedido da defesa da arguida para a que a mulher de Luís Grilo aguardasse a leitura do acórdão em liberdade.

António Joaquim, acusado da morte do triatleta em coautoria com Rosa Grilo, foi libertado com termo de identidade e residência na sexta-feira, depois de 15 meses de prisão preventiva.