Rio reafirma que acabou a "pouca vergonha" do pagamento de quotas por atacado no PSD

Rui Rio diz que não vai baixar o nível e responder à candidatura de Luís Montenegro, que aponta falhas e irregularidades no processo de atualização de dados de militantes. O líder do PSD reafirma apenas que acabou a "pouca vergonha" do pagamento de quotas por atacado.