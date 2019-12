Chuva intensa causa várias inundações na Póvoa de Varzim 

A forte precipitação que se registou na Póvoa de Varzim, com particular intensidade por volta das 8h20, causou várias inundações. As autoridades registaram mais de 30 ocorrências devido à chuva.

Perto de meia centena de bombeiros estão no terreno, apoiados por quase uma dezena de viaturas.

Estabelecimentos comerciais atingidos pelas cheias

Avisos do IPMA no Norte e Centro do país

Sete distritos estão hoje sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima, com ondas até sete metros, e outros sete distritos com aviso amarelo por causa da chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo vão estar sob aviso laranja entre as 15:00 de hoje e as 06:00 de segunda-feira por causa da agitação marítima.

Por causa da previsão de chuva persistente, e por vezes forte, os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar sujeitos ao aviso amarelo devido à chuva prevista até as 16:00 de segunda-feira.

COM LUSA