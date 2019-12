Ex-funcionário do Sporting descreve momentos de pânico na Academia de Alcochete

Na altura membro do departamento de scouting do Sporting, José António Laranjeira diz que estava no gabinete quando viu Bast Dost a sangrar da cabeça e Jorge Jesus a correr, enquanto pedia para agarrarem alegados agressores. No Tribunal de Monsanto, o ex-funcionário do clube descreve ainda a destruição no interior do balneário.

Para além de Laranjeira, são ouvidos, esta segunda feira, João Palhinha, na altura jogador do Sporting, hoje ao serviço do Braga, e Gonçalo Rodrigues, à data coordenador do Gabinete de Apoio ao Atleta do Sporting.

Devido à deslocação da equipa aos Açores, não estão previstos interrogatórios aos jogadores. Esta terça-feira, Bataglia e Acuña são ouvidos por videoconferência.