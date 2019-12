Madeira sob aviso laranja devido à agitação marítima e vento forte

O arquipélago da Madeira está hoje sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima, com ondas até 12 metros na costa norte, e ventos fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o instituto, o arquipélago da Madeira vai estar sob aviso laranja por causa da agitação marítima até às 09:00 de terça-feira, passando depois a aviso amarelo.

O arquipélago está também com aviso laranja devido à previsão de vento forte de noroeste com rajadas que podem chegar aos 130 quilómetros por hora nas regiões montanhosas (até às 16:00 de hoje), passando depois a aviso amarelo, prevendo-se rajadas até aos 90 quilómetros por hora.

O aviso laranja, o terceiro numa escala de quatro, aplica-se a situações meteorológicas de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



Por causa das previsões meteorológicas, o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira emitiu no domingo uma série de recomendações à população.

O SRPC da Madeira recomenda uma "condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água".

Também sugere a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e de outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas".

As janelas e portas fechadas, a retiradas e objetos soltos nas varandas e peitorais das janelas, evitar viagens em zonas afetadas pela situação meteorológica adversa e a não circulação em zonas de prédios degradados, devido ao risco de derrocadas são outros concelhos da autoridade civil da Madeira.



O SRPC alertou também para o perigo das estruturas montadas como andaimes, toldos, tendas, telhados, "que poderão ser afetadas por rajadas mais fortes de vento, bem como a uma possível queda de árvores.

Recomenda ainda "especial atenção à circulação ou a obstrução de vias, provocados por desprendimento de objetos provocados por ventos fortes, contínuos ou em rajada, nomeadamente às estruturas alusivas à quadra festiva".

Também a capitania do Porto do Funchal emitiu aviso de mau tempo nos mares da Madeira até às 16:00 de hoje.

Devido a esta situação na orla marítima, a autoridade marítima regional insiste que "os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo".



Por causa do mau tempo, a ligação marítima entre as ilhas da Madeira e de Porto Santo pelo navio Lobo Marinho programada para hoje foi cancelada, anunciou o armador.

A Porto Santo Line (PSL), na sua página da Internet, anunciou no domingo que as viagens de hoje, com partida prevista do Funchal às 08:00 e regresso do Porto Santo às 18:00, foram "canceladas devido às más condições meteorológicas que põem em causa a segurança do navio e dos passageiros".

A PSL acrescenta que as passagens marcadas para hoje "serão, automaticamente, alteradas para as viagens de terça-feira".

Lusa