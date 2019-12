Andaime cai sobre esplanada em Ponte de Lima

A depressão Elsa já fez estragos em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo. Fotografias da imprensa local - o Diário do Minho - mostram um andaime que caiu num largo, no centro histórico da cidade.

Não há vítimas, mas o incidente provocou danos em algumas lojas.

O andaime caiu sobre uma esplanada. Era de uma obra de requalificação de um edifício. Foram chamados ao local os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima e a PSP.

O mau tempo faz-se sentir por toda a região. Nas últimas três horas, cairam quase 30 árvores no distrito de Viana do Castelo e quase 20 em Braga, no mesmo período. Há ainda vários placards publicitários danificados.

Mais a sul, em Coimbra, já foi ativado o plano de emergência a partir do final da tarde de hoje, devido à possibilidade de cheia no rio Mondego.