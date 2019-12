Quatro desalojados em incêndio em Miranda do Corvo

Um incêndio numa habitação na freguesia de Lamas, concelho de Miranda do Corvo, provocou hoje de madrugada quatro desalojados, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

O alerta do incêndio foi dado às 00:30 e o fogo, que não causou quaisquer feridos, acabou por destruir por completo a habitação, situada na localidade de Casais de São Clemente.

Segundo a fonte do CDOS de Coimbra, as quatro pessoas que moravam na habitação foram realojadas num hotel do concelho, para passarem a noite.

No terreno, estiveram 10 veículos e 26 operacionais, acrescentou.