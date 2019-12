A depressão Elsa vista a partir das redes sociais

Milhares de vídeos e fotografias dos estragos causados pela depressão Elsa estão a ser partilhados por centenas de internautas nas redes sociais. As imagens, que surgem de vários pontos do país, mostram as inundações e as rajadas de vento forte, que têm provocado vários danos em várias regiões.

Braga, Rio Este

Maia, Porto

Rio Tâmega

Chaves

Outros pontos do país