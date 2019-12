Julgamento do caso Alcochete está a cumprir hoje a última sessão do ano

O julgamento do caso Alcochete está a cumprir esta quinta-feira a décima quinta e última sessão do ano.

Os fisioterapeutas, que trabalhavam no clube na altura do ataque, descreveram o medo que viram entre os jogadores no dia do ataque à academia e a profunda violência vivida por todos.

Durante a tarde vão terminar o testemunho os jogadores Rodrigo Battaglia e Marcos Acuña.